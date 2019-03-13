جنين - رام الله 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي جنين و رام الله.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم نائب سابق، خلال اقتحامها مدينة رام الله والبيرة، من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.كما اعتقلت الأسير المحرر شراع سموح هنداوي، وخمسة آخرين، بعد اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //12:24ت م0065