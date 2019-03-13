الرياض 06 رجب1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسالتقى معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفداً تجارياً أمريكياً، ضمّ عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمهنية والشركاتالأمريكية، وذلك بحضور مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، ونائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي وعدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة والمركز.وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك في مجالات اختصاصات الهيئة والجهات الأمريكية المشاركة، حيث ضم الوفد ممثلين لكل من إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية، والمعهد الأمريكي للمواصفات (ANSI)، والجمعية الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيكية (IAMPO)، والمجلس الدولي للكودات (ICC)، والمعهد الأمريكي للبترول (API)،بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للمصنعين الكهربائيين(NEMA)، ومختبرات (UL)، والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME))، وغيرهم من الشركات الأمريكية.وأشادت هيئة المواصفات بعلاقة التعاون المهمة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التقييس المختلفة، حيث قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع عدد الجهات ذات العلاقة وجمعيات تطوير المواصفات الأمريكية، وتعد المملكة من أكبر الدول تبنياً للمواصفات القياسية الأمريكية، كما أن لديها عدة برامج ترتكز على المواصفات القياسية الأمريكية منها برنامج اقتصاد الوقود للمركبات وبرنامج كفاءة الطاقة للمكيفات وكود البناء السعودي.// انتهى //12:25ت م0066