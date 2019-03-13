الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، تنظم الوزارة الأحد القادم ،ملتقى "اعتزاز، وذلك بقاعة الأمير سلطان بالرياض.ويهدف الملتقى المتزامن مع إطلاق حملة "مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض"، إحدى مبادرات التحول الوطني وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ،إلى تسليط الضوء على مهنة التمريض بوصفها ركيزة نظام الرعاية الصحية، وتعريفاً بدورها المحوري، والاحتفاء بالمتميزين من منسوبيه،إلى جانب إعلان أسماء رواد التمريض المتميزين بالمملكة للعام 2019.وتتناول محاور الملتقى بمشاركة عدد من المتحدثين من المملكة والدول العربية، أهمية التمريض في نظام الرعاية الصحية الوطني، ومنجزات التمريض في المملكة، وقضايا التمريض.ويأتي الملتقى تواصلًا لحملة " الاعتزاز بمهنة التمريض " وفعالياتها المقامة في بعض المستشفيات والمراكز التجارية بمختلف مناطق المملكة، وتفاعل معها 8000 زائر.// انتهى //12:28ت م0068