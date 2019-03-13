صبيا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسدشن مساعد مدير التعليم بصبيا ربيع بن مهدي عطية، على مسرح الإدارة أمس، برنامج الرعاية الصحية، بمشاركة متخصصين من جامعة جازان وصحة جازان والمشرفين التربويين والمرشدين الصحيين من البنين والبنات.وتضمنت فعاليات البرنامج، العديد من أوراق العمل المتخصصة منها ورقة عمل بعنوان " الصحة النفسية وأثرها في التحصيل الدراسي " للدكتور طاهر عريشي ، وورقة عمل بعنوان "الأجهزة الذكية وصحة الطلاب " للدكتور عبدالرحمن جعبور، فيما جاءت الورقة الثالثة بعنوان "التغذية وأثرها في التحصيل الدراسي" قدمها الدكتور حسن السبعي.كما تضمن البرنامج، نقاشات حول "النوم وتأثيره على الصحة" قدمها الدكتور يحيى الأمير، وكذلك ورقة عمل بعنوان "الصحة والإنجاز الدراسي" للدكتورة أماني العتيبي ، وورقة عمل عن "أثر صحة الفم على التحصيل الدراسي" قدمها الدكتور أحمد بخاري .واشتملت الجلسات العلمية، على حوارات ونقشات وتقديم الآراء حول الرعاية الصحية ، فيما تضمن البرنامج فعاليات مصاحبة شملت عيادة مكافحة التدخين ، للتعريف بأبرز برامجها .وفي ختام البرنامج كرم مساعد مدير التعليم المشاركين في البرنامج .// انتهى //12:35ت م0072