الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي، وعدداً من ضباط وأفراد شرطة المنطقة، الذين كان لهم دور بارز في الكشف عن قضايا أمنية مهمة بالمنطقة، كما تسلم سموه تقريراً عن حملة تعقب مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، العميد وليد الحربي، ومساعد مدير شرطة المنطقة العميد علي بن محمد الغيلاني، وكبار ضباط شرطة الباحة.وقدم سموه شكره وثناءه على ما حققه رجال الأمن من إنجازات أمنية غير مستغربة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على أمن وراحة المواطن والمقيم.من جهته قدم العميد الحربي باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لسمو أمير الباحة على هذه اللفتة غير المستغربة، مبيناً أن هذه عادة كريمة من القيادة الحكيمة، مؤكداً المضي على تأدية الأمانة والعمل حسب التوجيهات الكريمة للحفاظ على أمن وطننا الغالي.وفي ختام الاستقبال كرم الأمير حسام بن سعود مدير الشرطة، والضباط والأفراد ومنحهم شهادات التقدير، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.// انتهى //14:00ت م0105