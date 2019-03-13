الرياض 6 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة بحضور رئيس الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة البروفيسور حسان بن عبد الجبار وعدد من المختصين في مجال أمراض النساء والولادة من داخل المملكة وخارجها، وذلك في فندق كراون بلازا للمؤتمرات بالرياض.وألقى البروفيسور عبد الجبار كلمة خلال افتتاح المؤتمر أكد فيها أن الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة دأبت منذ نشأتها على مشاركة أهل الاختصاص في جميع أنحاء المملكة أسرار المهنة ومفاتيحها، وشارك خلال مسيرة ربع قرن للجمعية أساتذة عظماء من مختلف مناطق المملكة، مقدما شكره وثناءه لكل من وضع بصمة خلال مسيرته العلمية والعملية على مر السنين في سبيل تطوير علم أمراض النساء والولادة في المملكة.وأضاف لوكالة الأنباء السعودية أن الجمعية تسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التثقيف المجتمع وخاصة المرأة، علميا، صحيا، واقتصاديا وفي مجالات متعددة، مؤكدا أن الجمعية تدعم الأفكار الجديدة الإيجابية التي بدورها تساعد في تطور حياة الناس سواء كان طبيا أو في الأمور الحياتية.من جانبه أوضح أمين عام الجمعية الدكتور فيصل كاشقري أن هذا المؤتمر 28 للجمعية ، حيث تقدم الجمعية خدماتها للجمعيات العلمية بالمملكة من خلال الأنشطة العلمية، وعقد اللقاءات العلمية سنويا في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية في مجال الصحة والتعليم الطبي بتخصص امراض النساء.ولفت أن المؤتمر استضاف متحدثين من داخل المملكة وخارجها للحديث في المواضيع الساخنة على الساحة الطبية فيما يخص اختصاص النساء والولادة في مختلف فروع التخصصات الدقيقة،وأضاف اعتمدت الهئية السعودية للتخصصات الصحية للمؤتمر 60 ساعة تعليم طبي مستمر، تقدم خلالها 12 جلسة علمية كل جلسة منها تتحدث عن تخصص محدد و5 ورش عمل، مشيرا أن الجمعية أرادت من عقد المؤتمرات تغطية أكبر عدد من التخصصات في النساء والولادة ، لذا اختارت تغطية أحدث المواضيع في أمراض العقم وطب الأجنة وأمراض المسالك البولية، والتجميل النسائي، مؤكدا أن المؤتمر سيعود بالفائدة على الجميع.وناقشت الجلسات مشاكل ضغط الدم خلال الحمل وسبل العلاج، وأمراض النزيف عند السيدات، دعم القبالة (القابلات القانونيات)، أمراض العقم، ومشاكل الحمل، أمراض المسالك البولية النسائية، التجميل النسائي، كما استعرضت أبحاث علمية طبية لطلاب الطب والأطباء المقيمين والمهتمين والمختصين بالنساء والولادة، قدمت لجائزة الدكتور محمد باخشوين لأفضل بحث علمي، بهدف دعم البحث العلمي بالمملكة.//انتهى//14:05ت م0106