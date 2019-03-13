سكاكا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسافتتح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي, غرفة التحكم لمبادرة معالجة التشوه البصري بالمنطقة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.وأوضح الغامدي أن افتتاح غرفة التحكم لمبادرة معالجة التشوه البصري يُعد نقلة نوعية في المنطقة , وتهدف الغرفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عملية رصد عناصر التشوه الخمسة عشر باستخدام آليات حديثة، والتأكد من جودة الخدمات والمتابعة الدقيقة وتحليل البيانات ومعالجة العوائق وإزالتها وإغلاق البلاغات، إضافة إلى الاستفادة من الدروس في هذه التجربة ونقلها إلى المناطق الأخرى.وأضاف أن مبادرة معالجة التشوه البصري تأتي ضمن الهدف الاستراتيجي لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات، والذي تقوده وزارة الشؤون البلدية والقروية والمنبثقة من رؤية المملكة 2030.وأفاد المهندس الغامدي أن أمانة المنطقة تتطلع من خلال تدشين غرفة التحكم لمبادرة معالجة التشوه البصري إلى رصد معلوماتي دقيق للوضع الراهن لعناصر التشوه بمدن المنطقة الجوف من خلال أعمال المسح الميداني والتصوير الفوتوغرافي لجميع مظاهر التشوه البصري عن طريق سيارات مثبت عليها كاميرات تقوم بالتقاط صور 360 درجة بإحداثي شرقي وشمالي لكل صورة بشكل متتابع كل 5 متر لأنواع وأنماط التشوه البصري بالمدن.وأكد أن الأمانة تسعى للتوصل إلى استكشاف المشكلات وأسباب مظاهر التشوه البصري المختلفة وكمياتها وتحليلها ومن ثم معالجتها والعمل على وضع معايير تخطيطيةمناسبة تواءم مع ظروف وطبيعة مدن المنطقة وخصائص السكان بها.// انتهى //14:06ت م0107