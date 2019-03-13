الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسسجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 2203 مخالفات رصدت على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال العام 2018، بغرامات تجاوزت الـ 17 مليون ريال، وذلك في جميع مناطق المملكة.وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلة بالفنادق والوحدات السكنية على رأس القائمة بعدد 1894 مخالفة، ثم وكالات السفر بعدد 264 مخالفة، وعدد 21 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، وعدد 10 مخالفات للمرشدين السياحيين وعدد 8 لمكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها وعدد 6 لنشاط المشاركة بالوقت.وتحرص الهيئة ممثلة بالإدارة العامة للتراخيص الى جانب فروعها في جميع المناطق، على تفعيل الرقابة ومتابعة الخدمات المقدمة من ممارسي الأنشطة والمهن السياحية لتحقيق أفضل النتائج في مستوى وجودة الخدمات المقدمه، وفق المعايير العالمية المتبعة في تصنيف الخدمات والرقابة على جودتها.ولرفع كفاءة الخدمات السياحية في المملكة قدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدد من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة وذلك لتصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية، ورفع مستوى الاستجابة لشكاوى السياح الواردة مباشرة للهيئة أو من خلال غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك (بينه).كما عملت الهيئة على إطلاق برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، والتعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن، حيث تتدرج العقوبات التي نص عليها النظام ما بين فرض الغرامات المالية والتي قد تصل إلى (100.000) ريال وإلغاء الترخيص.وأهابت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسواح والزوار الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها، بضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:11ت م0108