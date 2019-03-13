نجران 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم دورة تدريبية بعنوان " القيادة الإبداعية "، لمنسوبي القطاع الأمني بالمنطقة، وذلك بمقر مديرية شرطة نجران.وهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة، وإدراك القيادات الإدارية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على الإدارة والعمل على التكيف معها، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها ، إضافة إلى تنمية المهارات والخبرات لدى القيادات الإدارية والتأكيد على الوعي الكامل بمسئولياتهم عن تطوير نظم العمل بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.// انتهى //14:19ت م0109