حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس, برنامجاً تدريبياً بعنوان "صناعة المبادرات النوعية" والذي استمر ثلاثة أيام تدريبية في مقر إدارة التدريب والابتعاث.وأوضح مشرف التدريب والابتعاث هذال الليل أن البرنامج يهدف إلى تمكين المتدرب من صناعة المبادرات النوعية وفق الأسس العلمية, مشيرًا إلى أن أبرز محاور البرنامج شملت كيفية تحويل الأفكار إلى مبادرات وخطوات تصميم المبادرات وبناء وثيقة وخطة المبادرة ومعايير اختيار المبادرة وتكوين فريق المبادرات.// انتهى //14:31ت م0112