الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسالتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي في مكتبه بالدمام أمس, مدير القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد حسن بن ناصر الخميس .وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله - لخدمة المواطنين والمقيمين.// انتهى //14:32ت م0113