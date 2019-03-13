الصياهد 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسكشفت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبد العزيز في نسخته الثالثة، على 11500 ناقة من بداية المهرجان في الخامس من فبراير الماضي وحتى اليوم الأربعاء، حيث اكتشفت 20 حالة عبث منها 18 حالة حقن لتمطيط الشفاه السفلية للإبل، كما استبعدت 4 حالات طبيًا منها ثلاث حالات أمراض معدية وحالة واحدة لديها كسر قديم أدى إلى التشويه وشلل جزئي بالشفاه اليمنى، ولا يزال الكشف مستمرًّا حتى نهاية المهرجان في التاسع عشر من مارس الجاري.وتتكون اللجنة الطبية من 9 أشخاص ما بين أطباء وإداريين يترأسهم الدكتور عبد الله الحواس, حيث يستقبلون جميع الإبل المشاركة في المهرجان للكشف عليها، وذلك للحد من التلاعب وتطبيق العدالة بين المتسابقين والسير على سياسة نادي الإبل، التي تؤكد عدم التغيير في مخلوقات الله وإرساء العدل والمنافسة بين المتسابقين كافة.// انتهى //14:33ت م0114