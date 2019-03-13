الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسافتتح مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش، اليوم فعاليات وأعمال الندوة الثالثة عشرة لمستجدات طب الأطفال التي ينظمها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بحضور ومشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في طب الأطفال من داخل وخارج المملكة وذلك بفندق الميريديان بالخبر.وأكد الدكتور الربيش، أن مثل هذه اللقاءات العلمية تسهم في تقديم الفائدة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن فعاليات التعليم المستمر بكلية الطب بالجامعة أصبحت سمة وممارسة مشهودة على مستوى الوطن عبر تنظيم هذه الندوة للعام الـ 13 على التوالي وأن ذلك دليل نجاح ومؤشر ورغبة صادقة في خلق فرص لزيادة التعليم والتدريب.وأضاف أن هذا اللقاء يشهد في كل عام تطورات وإنجازات مميزة من خلال استقطاب الكوادر الوطنية والوصول بهم إلى مرحلة متقدمة فيما يخص جانب التدريب في كافة التخصصات الدقيقة، مؤكداً أن الاستثمار والعمل في تنمية الكادر البشري من أصعب التحديات التي يجب المحافظة عليها.من جانبه قال رئيس قسم طب الاطفال بمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور عبدالله بن عبدالسلام يوسف، إن الندوة تحرص على تطوير المحتوى العلمي، مؤكداً أن الملتقى حقق في أعوامه الماضية أكثر من 200 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة في مختلف القطاعات الطبية.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الله بن محمد البرعي، أن المؤتمر يشمل عددا من المحاور العلمية وعرض شامل لأكثر الامراض شيوعاً بين الأطفال ومنها الامراض النفسية والتنفسية والغدد الصماء وامراض حديثي الولادة، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل متخصصة لأطباء الأطفال باستخدام أجهزة حديثة وتفاعلية لتدريب المشاركين.//انتهى//14:34ت م0115