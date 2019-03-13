القاهرة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسقررت هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لسوء الأحوال الجوية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في بيان له اليوم بأن إدارة حركة السفن اتخذت هذا القرار نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود المرشد ونزوله من السفينة وعليها بشكل آمن.وأشار الغندور إلى استمرار عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول البضائع وخروجها والشاحنات من الميناء وإليه بشكل طبيعي، رغم غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة.// انتهى //15:25ت م0162