عام / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على العقيق بالباحة
الأربعاء 1440/7/6 هـ الموافق 2019/03/13 م واس
الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على محافظة العقيق يمنطقة الباحة, تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات، متمنية السلامة للجميع.
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15:39ت م
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