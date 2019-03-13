الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على محافظة العقيق يمنطقة الباحة, تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //15:39ت م0167