الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستعقد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة الباحة وإمارة المنطقة غداً، ورشة عمل بعنوان "تمكين الصناعة بمنطقة الباحة".وتشهد ورشة العمل مشاركة وفودٍ من اللجنة الصناعية بغرفة الباحة، واللجنة الاستثمارية بإمارة الباحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجموعة من أبرز الصناعيين والمستثمرين في المنطقة، حيث سوف يجرى استعراض مسيرة "مدن" ومنجزاتها، والمزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة التي توفرها "مدن" للمشروعات الصناعية والتِّقنية والخدمية والسكنية والتجارية.// انتهى //16:04ت م0169