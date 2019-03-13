جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسشاركت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، في المعرض الدولي السعودي للطيران، المقام بمدينة الرياض في مطار الثمامة من 12 - 14 مارس الجاري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبدالله بن إبراهيم الهويش.وعقب الافتتاح قام مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، بزيارة لموقع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، التي بدورها تقدم خدمات المناولة الأرضية لجميع الطائرات المشاركة في المعرض، وكذلك توفير معدات المناولة الأرضية للمشاركين في المعرض.// انتهى //16:04ت م0170