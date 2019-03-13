سكاكا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستوج وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر بن كريم الزارع الفائزين بسباق اختراق الضاحية الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في المدينة الجامعية ، بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن راجح البقمي ، وبمشاركة 150 متسابقاً تنافسوا في 3 فئات شملت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .وجاءت نتائج فئة الطلاب ، بالمركز الأول أحمد العنزي من كلية العلوم ، وفي المركز الثاني زميله جابر الشمري ، وبالمركز الثالث زميله فهد العنزي ، وفي فئة أعضاء هيئة التدريس ، حصد المركز الأول عبدالرزاق العقول من كلية إدارة الأعمال ، والمركز الثاني حماد الشرطان من كلية الآداب ، والمركز الثالث أكرم عجولي من كلية علوم الحاسب والمعلومات ، وفي فئةالموظفين ، فقد جاء في المركز الأول زاهي خلف من إدارة تقنية المعلومات ، والمركز الثاني عدنان دخيل من إدارة الأمن والسلامة ، والمركز الثالث خالد ضيف الله من كلية الشريعة والقانون .من جهته أوضح الدكتور بدر الزارع ، أن هذا السباق يأتي ضمن العديد من البرامج التي تنظمها الجامعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي ركزت على ممارسة الرياضة ونشر هذه الثقافة بين جميع فئات المجتمع ، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه المتواصل لعمادة شؤون الطلاب لتحقيق العديد من المنجزات على مستوى المملكة .و أشاد الدكتور عبدالله البقمي بما تحققه جامعة الجوف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب من منجزات متلاحقة في مختلف الألعاب الرياضية ، مؤكداً أنها لا تأتي دون دعم ومتابعة من معالي مدير الجامعة وتفاعله مع برامج العمادة وفعالياتها المتنوعة ، مقدماً شكره للقائمين على تنظيم السباق بهذا المستوى المتميز.// انتهى //16:05ت م0171