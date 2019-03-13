رياضي / 150 مشاركاً في سباق اختراق الضاحية بجامعة الجوف
الأربعاء 1440/7/6 هـ الموافق 2019/03/13 م واس
سكاكا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس
توج وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر بن كريم الزارع الفائزين بسباق اختراق الضاحية الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في المدينة الجامعية ، بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن راجح البقمي ، وبمشاركة 150 متسابقاً تنافسوا في 3 فئات شملت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .
وجاءت نتائج فئة الطلاب ، بالمركز الأول أحمد العنزي من كلية العلوم ، وفي المركز الثاني زميله جابر الشمري ، وبالمركز الثالث زميله فهد العنزي ، وفي فئة أعضاء هيئة التدريس ، حصد المركز الأول عبدالرزاق العقول من كلية إدارة الأعمال ، والمركز الثاني حماد الشرطان من كلية الآداب ، والمركز الثالث أكرم عجولي من كلية علوم الحاسب والمعلومات ، وفي فئة
الموظفين ، فقد جاء في المركز الأول زاهي خلف من إدارة تقنية المعلومات ، والمركز الثاني عدنان دخيل من إدارة الأمن والسلامة ، والمركز الثالث خالد ضيف الله من كلية الشريعة والقانون .
من جهته أوضح الدكتور بدر الزارع ، أن هذا السباق يأتي ضمن العديد من البرامج التي تنظمها الجامعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي ركزت على ممارسة الرياضة ونشر هذه الثقافة بين جميع فئات المجتمع ، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه المتواصل لعمادة شؤون الطلاب لتحقيق العديد من المنجزات على مستوى المملكة .
و أشاد الدكتور عبدالله البقمي بما تحققه جامعة الجوف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب من منجزات متلاحقة في مختلف الألعاب الرياضية ، مؤكداً أنها لا تأتي دون دعم ومتابعة من معالي مدير الجامعة وتفاعله مع برامج العمادة وفعالياتها المتنوعة ، مقدماً شكره للقائمين على تنظيم السباق بهذا المستوى المتميز.
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16:05ت م
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