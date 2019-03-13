الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسدشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مجلة العلوم التنظيمية للغذاء والدواء، التي تختص بالشؤون التنظيمية في مجالات الغذاء، والدواء، والأجهزة الطبية، وذلك بحضور مختصين في مجال الأبحاث والدراسات بالجامعات والمؤسسات العلمية.وقال الدكتور الجضعي خلال حفل تدشين المجلة في الرياض اليوم (الأربعاء)، إن الهدف من المجلة الإسهام في تحسين عملية صنع القرار في مجال الشؤون التنظيمية المبنية على الأدلة والبراهين العلمية.وأضاف أن المجلة نقلة في مجال توثيق البحوث العلمية، وتأتي في إطار مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.ولفت الدكتور الجضعي إلى أن مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة أجرى العديد من الدراسات والأبحاث منذ إنشائه قبل عامين، وجاءت فكرة المجلة لنقل الأبحاث التي يجريها المركز أو الأبحاث داخل المملكة وخارجها بين المختصين من العلماء ومتخذي القرار في الجهات الرقابية على مستوى العالم، ولتكون وسيلة للتواصل بين الجميع، مرحباً بالجامعات والمراكز البحثية لنشر أبحاثها في المجلة.ويرأس تحرير المجلة المدير التنفيذي للأبحاث والدراسات في الهيئة الدكتور ناصر بن دهيم.وستنشر "الغذاء والدواء" إصدارين كل عام عبر نظام النشر المستمر، كما أن المجلة مسجلة في مكتبة الملك فهد الوطنية تحت الرقم الدولي الموحد للدوريات (ISSN: 1658-8002)،وعلى الباحث العلمي من محرك البحث (Google)، وبمجلة العلوم التنظيمية للغذاء والدواء برقم معرّف الأهداف الرقمية (DOI: 10.32868).كما أنها مسجلة في قاعدة بيانات Cross-Ref العالمية.ويمكن للمهتمين متابعة المجلة عبر الرابط:https://fdrsj.com/index.php/RSJ/index .// انتهى //16:08ت م0173