الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسوصلت إلى الرياض اليوم، معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، يرافقها الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية بمملكة البحرين، وذلك لحضور حفل افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب.وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة البحرين لدى المملكة طارق محمد النصف.// انتهى //16:08ت م0175