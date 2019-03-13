المدينة المنورة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنظمت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة اليوم، الحفل الختامي لمسابقة الأولمبياد الوطني العاشر للروبوت " فرع (مشاريع الروبوت الإبداعية)، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال الفترة من : 4 - 6 رجب / 1440هـ ، وبمشاركة " 100 " مشرف وطالب و " ٣٩ " فريقاً للروبوت من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم وعدد من القيادات التعليمية.وأوضح مدير عام النشاط العلمي بوزارة التعليم فيصل القعيطي في كلمة له خلال الحفل ان المسابقة تهدف الى تعزيز قدرات الطلاب في مشاريع الروبوت الابداعية ، وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرات الى تحقيق اهداف كثيرة من بينها تنمية مواهب الطلاب وصناعة الإبداع.من جهته، رحب مدير التعليم ناصر العبدالكريم بالمشاركين، ومؤكدا على أن الاستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري لتحقيق الريادة وفق منظومة من الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في رؤية 2030 من خلال دعم المبادرات النوعية التي تعمل على رعاية المواهب وصناعة الإبداع، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذه المسابقة إلى النهوض بأدوار رئيسية ، في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وفي دعم محاورها ( مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر – وطن طموح ) ، عبر منظومة من الاجراءات والبرامج التربوية .يذكر أن مجال الروبوت يعد أحد أهم المجالات العلمية التطبيقية ، الداعمة لتحفيز عمليات التعلم والتعليم ، والمحققة لأهداف وزارة التعليم الاستراتيجي ، ومن بينها تعزيز القيم والمهارات لدى لطلاب والطالبات ، واكتشاف وتأهيل النخب الطلابية الممثلة للوطن في المحافل العلمية الدولية ذات العلاقة .وفي نهاية الحفل جرى تتويج الفائزين وتسليم الجوائز والهدايا التذكارية.// انتهى //16:09ت م0176