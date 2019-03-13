الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 4 قرارات , تضمنت رفض استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الشكوى ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر ، كما تم رفض استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي النصر على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه سلطان الغنام.ورفضت اللجنة استئناف نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي المجزل على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه عبدالرحمن سعيد ، كما رفض استئناف نادي الترجي لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي اللواء على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه حسين بن علي خليفة.وتعد جميع القرارات نهائية وغير قابلة للطعن وفقاً للنظام الأساسي واللائحة للاتحاد السعودي لكرة القدم .// انتهى //17:31ت م0223