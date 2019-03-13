إسلام آباد 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساتفقت باكستان وتركمانستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.جاء ذلك في ختام الاجتماع الدوري الثاني للمشاورات السياسة الثنائية بين باكستان وتركمانستان الذي انعقد في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية التركماني رشيد ميريدوف.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن الاجتماع ركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما التجارة والاقتصاد والطاقة والاتصال.وأضاف أن الجانبين استعرضا التقدم بشأن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الدوري الأول للمشاورات السياسية الثنائية.وأعرب الجانبان على ارتياحهما تجاه النمو في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين باكستان وتركمانستان في مجالات الاقتصاد والتجارة، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وعن الجانب التركماني الوزير رشيد ميريدوف.من جهة أخرى أكّد قريشي أن باكستان حريصة على تعزيز المزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركمانستان.وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ميريدوف بإسلام آباد أن باكستان وتركمانستان اتفقتا على تشكيل منتدى اقتصادي مشترك، والتعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "تابي" المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، وتعزيز الاتصال الإقليمي، والتعاون في مجالات الزراعة والنسيج والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.// انتهى //17:32ت م0225