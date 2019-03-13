الصياهد 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي أن مزاين الهجن الأصايل الذي استحدث هذا العام في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ينطبق عليه من الأنظمة ما ينطبق على مزاين الإبل، داعياً الملاك المشاركين إلى الرجوع لأنظمة المسابقة من توقيت دخولٍ وعرض وطرق تسجيل.وأكد أنه يجب على الملاك أن يدخلوا هجنهم المشاركة في مزاين الهجن الأصايل الذي سيستمر أربعة أيام قبل العرض بيومين، بدءاً من يوم الجمعة المقبل ليكون أول عرض يوم الأحد، مثلما هو الأمر في مزاين الإبل، مضيفاً أن الأنظمة موحدة واللجان نفسها خاصة اللجان الطبية ولجان الفحص الأولي ولجان العبث ما عدا لجان التحكيم، حيث سيكون لمزاين الهجن الأصايل محكمون خاصون.وأبان الماضي أنه يمكن المشاركة في مزاين الهجن الأصايل بالفردي والجمل بنفس الفردية، مؤكداً أن الأمر مسموح بأن يشارك بالفردية وتبقى في الشبوك الداخلية ويتكفل المهرجان بطعامها، ومن ثم بعدما تتجاوز إبله الأخرى المشاركة اختبارات اللجان الأولية وتصبح مؤهلة للمشاركة تنضم الفردية لها.وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنه ألغي شرط منع الحلاقة في مزاين الهجن للملاك الذين شاركوا في منافسات أخرى خلال الأيام القليلة الماضية ، مثل مزاين الظفرة، حيث اضطر بعض الملاك للحلاقة بعده وأصبح الشرط عائقًا لهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مؤكداً أنه بعد الرجوع لتوقيت الإعلان الذي كان متأخراً نوعاً ما وتقديراً لظروف الملاك ومشاركاتهم السابقة في مهرجانات أخرى، سمح بذلك، مبدياً تعاون النادي مع جميع الملاك سواء من السعودية أو خارجها لنجاح هذه المنافسة التي تلقى اهتماماً من فئة كبيرة من ملاك الهجن ومتابعيها.وأكد فوزان الماضي أن إدارة نادي الإبل قررت إعفاء الملاك الراغبين في المشاركة بمزاين الهجن الأصايل الذين واجهوا صعوبات في التسجيل من رسوم التأخير تقديراً للمشاكل التي واجهتهم في التسجيل، موضحاً أن بإمكانهم الحضور في أرض المهرجان للتسجيل، داعياً كذلك كل من يريد التسجيل الحضور إلى أرض المهرجان للتسجيل مبكراً قبل بدء المنافسات.واختتم الماضي حديثه مشير إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين طرح فكرة لدراستها بأن يكون هناك في المستقبل القريب منافسات مزاين للهجن الأصايل خارج المنطقة، سيرتب لها في القريب العاجل.// انتهى //17:33ت م0226