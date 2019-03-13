تبوك 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم، عيادة مكافحة التدخين، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي, وذلك بمقر كلية الطب بالمدينة الجامعية.وأوضح عميد كلية الطب بجامعة تبوك الدكتور مرعي العمري أن هذه العيادة ستسهم بمشيئة الله في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.وقدم شكره للمديرية العامة لشؤون الصحية بمنطقة تبوك على هذه الخطوة، متمنياً من المدخنين مساعدة أنفسهم على الإقلاع، مشيراً إلى أن العزم والتوكل على الله هما المفتاح الحقيقي للتخلص من هذه المشكلة.من جانب آخر، نظمت كلية الطب فعاليات معرض الملصقات العلمية ، والذي تضمن أبرز الأعمال البحثية ومشروعات التخرج لطلاب كلية الطب، حيث اطلع معالي مدير الجامعة, ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن محمد أبو ظهير, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة, على أبرز ما تضمنه المعرض، كما استمعوا إلى شرح من الطلاب عن أبحاثهم ومشروعات تخرجهم.وفي الختام كرّم معاليه الطلاب الفائزين بالملصقات العلمية المتميزة.// انتهى //17:33ت م0227