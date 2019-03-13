الرياض 6 رجب 1440 الموافق 13 مارس 2019 واسوقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم عقدًا مع كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.ونصّ العقد على تنفيذ المركز لمشـروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لبرنامج المختبرات الطبية بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.ووقع العقد من جانب المركز المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الكلية قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني، كما حضر التوقيع وكيل الكلية للتطوير والجودة العقيد الدكتور محمد بن جمعان الزهراني، ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي النقيب إبراهيم بن عايض العتيبي، إلى جانب عدداً من مسؤولي المركز.وبعد التوقيع شكر المدير التنفيذي للمركز قائد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية ومنسوبيها على هذه الخطوة، مؤكدا أن اعتماد المؤسسات التعليمية مؤسسياً أو برامجياً يتضمن بناءً حقيقياً للقدرات البشرية لمنسوبيها، ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م التي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل.//انتهى//17:35ت م0228