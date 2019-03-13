المدينة المنورة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي في قاعة السلام بالجامعة أمس, ندوة عن الابتعاث بعنوان "نحو وعي أكثر بأهمية الابتعاث ودوره"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي ووكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها ومنسوبيها.وتناولت الندوة التي أدارها المشرف على إدارة الابتعاث الدكتور محمد الحازمي، 6 أوراق عمل، حيث قدم وكيل الجامعة للتعاون الدولي الدكتور محمد عداس ورقة عمل بعنوان "تمثيل المملكة عبر بوابة الابتعاث وتفعيل فرص التبادل المعرفي" أكد فيها على الأهداف الاستراتيجية للابتعاث التي تتجاوز مجرد الدراسة في الخارج لتشمل الدور الحيوي للمبتعث في نقل صورة مشرقة عن الرقي والتحضر الذي بلغته المملكة العربية السعودية وإبراز القدرة العلمية لأبناءها بما يسهم في بناء جسور التبادل المعرفي مع دول الابتعاث.وتحدث رئيس قسم الأنظمة الدكتور فهد السيسي في مشاركته عن التنوع في الابتعاث داخل القسم العلمي، ثم قدم وكيل كلية الهندسة الدكتور عبدالرحمن القاسم ورقة بعنوان "بلاد الابتعاث واكتشاف البيئة الجديدة"، وتطرق مدير إدارة التعاون الدولي الدكتور صالح الكعبي إلى محور اللغة والبحث في الابتعاث، وتناول الأستاذ المساعد بكلية الأنظمة الدكتور عبدالمجيد آل الشيخ تأثير التجربة العلمية على المبتعث، واختتمت الندوة بورقة عن العلوم الإنسانية والابتعاث قدمها عميد البحث العلمي الدكتور صالح العمري.// انتهى //17:35ت م0229