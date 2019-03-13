مكة المكرمة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري أن المملكة درجت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود على الاهتمام بالتعليم ونشر المعرفة وترسيخ الثقافة، مشيراً إلى أن البلاد شهدت نمواً مطّرداً في إنشاء المدارس وتأسيس الكليات والجامعات عبر العهود الزاهرة للملك عبدالعزيز وأبناؤه الملوك البررة من بعده.جاء ذلك خلال إلقائه ورقة علمية في الندوة التي نظمتها جامعة أم القرى تحت عنوان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .. الإنجاز في مواجهة التحدي والمستقبل".واستهل معاليه الورقة بسرد جانب من تجربة الملك سلمان بن عبدالعزيز في قيادة مسيرة التنمية والبناء في منطقة الرياض التي نشأ وترعرع فيها وتحمل مسؤولية الإمارة فيها حتى تحولت إمارتها إلى ورشة عمل لا تهدأ، مما أحال الرياض في بضع سنوات من ملامح مدينة ريفية إلى مدينة عصرية تضاهي أعظم مدن العالم ذات الصيت والشهرة، مستعرضاً جوانب أخرى من شخصية الملك سلمان ـ يحفظه الله ـ وفِكره الإداري.وتناول الدكتور البشري ثلاثة محاور رئيسية، أبرز خلال الأول منها التعليم في فكر الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال الخطب والكلمات الرسمية، حيث أبرز النظرة الاستشرافية المستقبلية في فكره - حفظه الله - من خلال كلماته النابضة دائماً بحلم التنمية والتطوير والتقدم وبناء الأجيال والعقول والسواعد الماهرة.وفي المحور الثاني تناول معاليه التعليم في فكر الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال المبادرات النوعية، حيث استعرض تجربة جامعة الملك سعود وتوثيقها الدعم الذي تلقته منذ أربعة عقود في مجلد حديث يضم 223 صورة فوتوغرافية تروي علاقة الملك سلمان بالجامعة، وتعكس طبيعة مبادراته ـ يحفظه الله ـ تجاه الجامعة ورعايته ودعمه مبادرات تطوير البحث العلمي وتوطين التقنية، كما استعرض الدكتور البشري جانباً من الدعم الذي تلقته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ودارة الملك عبدالعزيز وجهوده في إنشاء عدد من المراكز والمؤسسات المعرفية والعلمية.أما المحور الثالث فقد تناول خلاله الدكتور البشري التعليم في فكر خادم الحرمين الشريفين من خلال رؤية 2030، حيث استعرض معاليه طبيعة استمرار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتعليم من خلال رؤية 2030، مبيناً ما جاءت به الرؤية تجاه قطاع التعليم في البلاد، ولافتاً النظر إلى بعض كلمات الملك سلمان بن عبد العزيز في عدد من المحافل حول رؤية المملكة وتوجهها نحو المزيد من دعم التعليم والبحث العلمي وتطوير قدراتها وطاقاتها البشرية الوطنية.// انتهى //17:45ت م0234