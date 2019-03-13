القاهرة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له: إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون فيما يخص قضايا التنمية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى التباحث بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في كل من ليبيا وسوريا، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب.وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن إعادة الاستقرار والأمن في الدول التي تعاني من الأزمات يمثل الأساس الحتمي لنجاح أية جهود سياسية تهدف إلى تحقيق التسوية والسلام.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس المصري شدد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع لأن تمثل الاجتماعات الحالية للجنة المصرية السلوفينية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين نقطة انطلاق لدفع علاقات التعاون بين البلدين.وأفاد المتحدث بأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السلوفيني أكد من جانبه حرص بلاده على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر في ظل ما تمثله من ركيزة مهمة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.// انتهى //17:50ت م0236