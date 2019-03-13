تبوك 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأقامت إدارة التعليم بمنطقة تبوك الحفل الختامي لمدارس التعليم الأهلي بالمنطقة اليوم, بحضور مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.وفي بداية الحفل, ألقى مدير مكتب التعليم الأهلي خالد العمري كلمة رحب فيها بالحضور, مؤكداً أن منظومة التعليم العام بيئة داعمة للتعليم الحكومي وتسير على خطط حثيثة وفق سياسات التعليم في المملكة وخطة التحول 2020 و رؤية المملكة 2030.عقب ذلك شاهد الحضور أنشودة لأطفال روضة تبوك العالمية, وفقرة استعراضية باللغة الصينية من مدارس العالمية نالت استحسان الحضور, كما جرى تقديم عرض مرئي بعنوان "أمنيات واعدة " يستعرض مسيرة وإنجازات التعليم الأهلي، فيما قدم مجموعة من الطالبات أوبريتاً بعنوان "نباهي الأوطان".من جهته أبدى مدير تعليم تبوك إعجابه بما شاهده من نماذج ومواهب للطلاب والطالبات، منوهاً بأهمية استغلال المواهب وتنميتها ودعمها تحقيقاً للتميز واستثمارهم بما يخدم الوطن.وأكد أن العمل التعليمي يسعى لتحسين نواتج التعلّم وتجويد مخرجات التعليم وتطويع التقنية في عملية التعلّم وتطويرها ومواكبة النقلات العلمية نحو بناء جيل يعيش في تناغم من العطاء والتسامح والتعاون والإخلاص وفق غايات وأهداف ومناهج واضحة ومحددة تحت توجه القيادة الرشيدة بما يخدم رؤية المملكة 2030, وبما يوجه به المسؤولين في وزارة التعليم وعلى رأسهم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وفي ختام الحفل تجول العُمري في المعرض المصاحب للأنشطة الطلابية, مشيداً بما شاهده من أعمال إبداعية للطلاب والطالبات.وحضر الحفل عدد من منسوبي التعليم في المنطقة وملاك المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة.// انتهى //17:51ت م0237