أبهـا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستنظم جامعة بيشة ممثلة في عمادة التطوير والجودة خلال الفترة من 11 - 12 رجب الجاري, الملتقى الأول لتنمية مهارات سوق العمل لطلاب وطالبات جامعة بيشة "مسارات", وذلك في مركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بالجامعة, بمشاركة العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص للالتقاء بالطلاب الخريجين وعرض الفرص الوظيفية المتاحة.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة المكلف الدكتور سعيد ين مسفر المالكي، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية بين الجامعة وقطاع الأعمال، وتحديث بيانات ومعلومات الخريجين وقطاعات سوق العمل بما يوفر وسيلة تواصل فاعلة بين الأطراف ذات العلاقة، ورفع درجة التفاعل والتكامل في المجتمع، والإسهام في تطوير البرامج الأكاديمية, مبيناً أن الملتقى سيسهم في فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجامعة وسوق العمل، وتوعية الخريجين بالفرص التوظيف المختلفة والعمل على تسهيل وتسريع الوصول لتلك الجهات.وأفاد الدكتور المالكي أن الملتقى سيتضمن إقامة عدد من ورش العمل في القاعات التدريبية, ومعرض مصاحب في صالة المعارض بالمجمع الأكاديمي, مشيراً إلى أن الملتقى يسعى إلى تحقيق المواءمة بين مستوى المخرجات التي تقدمها للمجتمع وبين الاحتياجات المتطورة والمتجددة لسوق العمل والارتقاء بنوعية الخريجين والاستجابة لمتطلبات التطور المعاصر انطلاقاً من خطتها الإستراتيجية ورؤية المملكة 2030.// انتهى //19:22ت م0256