الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسدشن المنتخب السعودي للدراجات معسكره التدريبي في المنطقة الشرقية الذي يستمر حتى الـ 20 من مارس الجاري ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركات القادمة .وضمت قائمة المنتخب 9 دراجين بقيادة المدرب المغربي محمد بلال وهم ، علي السليمي ، حسن الحبيب ، يوسف اليوسف ، عبدالله القحطاني ، عبدالله الحسن ، ضياء البراك ، هاني المرهون ، يزن سيد ، غانم الدوسري .من جهته أعرب إداري المنتخب السعودي سعود الهويمل ، عن سعادته بالروح العالية التي ظهر بها دراجو المنتخب خلال التدريبات ، وحماسهم وتركيزهم ، مشيراً إلى أن المدرب بلال يسعى من خلال تلك المعسكر إلى زيادة الانسجام بين الدراجين ورفع المعدل اللياقي ، إضافة إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية .// انتهى //19:22ت م0257