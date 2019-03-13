جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسدشّن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم، معرض التصوير الفوتوغرافي "عبق جدة2"، الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات بمدارس عالم الصغار الأهلية، بحضور عدد من قيادات التعليم بالمحافظة.وتجول الثقفي داخل المعرض الذي اشتمل على عدد من أعمال الطالبات المتضمنة إبراز الموروث التراثي لجدة القديمة ، وما تزخر به جدة من إرث تراثي وثقافي عريق ومكون فريد يضفي بُعداً وعمقاً استراتيجياً للنسيج الوطني الذي تتميز به المملكة.ووقف على برنامج ورش العمل الفنية التي تحاكي ثقافة المعمار الجداوي الأصيل، وما يشتمل عليه من فن ذو طابع خاص تتميز به جدة التاريخية، وفعالية المرسم الحُر بعنوان" فن لون ٢" الذي يضم مجموعة من اللوحات الفنية بأنامل الطالبات, مشيداً بما شاهده من مواهب فنية وأعمال رائعة وجهود مميزة لطالبات مدارس جدة.// انتهى //19:23ت م0258