مكة المكرمة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, مهرجان الزهور الترفيهي الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة, بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن, وجامعة الملك سعود, خلال الفترة 12 - 13/ 07 / 1440هـ تزامناً مع الندوة العشرين للتشجير تحت عنوان "التشجير الملائم للظروف البيئية لمكة المكرمة - بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة".وتهدف الندوة إلى تحسين البيئة والحد من التلوث، وإظهار مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يليق بمكانتها وبما يتناسب مع بيئتها وظروفها المناخية لتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة.وتتضمن الندوة مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والجهات العلمية بأوراق عمل مقدمة عن واقع التشجير في مكة المكرمة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج وصناعة وزراعة النباتات البيئية، وتنسيق المتنزهات والحدائق والشوارع والميادين، ومشروع تشجير مشعر عرفات، والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي لمعالجة إنشاء الغابات الشجرية في مكة المكرمة، وتجربة التشجير في الأجواء الصحراوية داخل مدينة الرياض وغيرها من التجارب وأوراق العمل المقدمة في الندوة.ويجري حالياً تنفيذ أعمال تمهيد موقع فعاليات مهرجان الزهور بمنطقة مشعر مزدلفة بجوار الممشى وتجهيز خيمة لعروض الدوائر الحكومية وخيام لعرض الزهور, حيث يشهد الموقع عرضاً لأكبر سجادة زهور في مكة المكرمة تضم مليون زهرة متنوعة، إضافة إلى مشاركة الأُسر المنتجة ورواد الأعمال ضمن الفعاليات المصاحبة وإشراك مختلف فئات المجتمع لتتحقق الفائدة المرجوة و تعم بالنفع على الجميع.ووجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص برفع درجة الاستعداد منذ وقت مبكر لهذا الحدث المهم وتوفير المتحدثين من الجامعات ومراكز البحوث وشركات الزراعة والتشجير في القطاع الخاص لتقديم تجاربهم في هذا المجال وتوعية سكان العاصمة المقدسة بعمليات التشجير وتهيئة أفضل الظروف البيئية لزوار بيت الله الحرام.// انتهى //19:24ت م0259