القاهرة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على مساندة جهود استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان، مبينًا أن مصر ستعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم اتفاق السلام المنَشط وآليات تنفيذه سواء على مستوى القنوات الثنائية أو رئاستها للاتحاد الأفريقي، ومن خلال التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية في دولة جنوب السودان برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت جاتلوك، الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لدعم الأشقاء في جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وكذلك المشاركة في تطوير مختلف القطاعات التنموية الوطنية لما فيه خير الشعب الجنوبي الشقيق.وأضاف راضي أن المسؤول الجنوب سوداني سلّم الرئيس المصري رسالة تتضمن التقدير والشكر على الجهد الحثيث لمصر في دعم مسار السلام والاستقرار في جنوب السودان، كما استعرض رؤية اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية لمستقبل الأوضاع في البلاد والخطوات القادمة على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المنشط.// انتهى //19:36ت م0261