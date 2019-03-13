لندن 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسوقع وزير الدفاع البريطاني ويليام قافنسون اليوم في لندن مع نظيره الروماني غابريال ليس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.وتؤطر المذكرة بحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية لبناء شراكة صناعية جديدة لتطوير القدرات الدفاعية والعمل بشكل مباشر بين البلدين في مجالات الاستخبارات الدفاعية والطب العسكري وخدمات الدعم الصحي وتطوير مبادرات خضراء في مُنشآت الدفاع.كما توفر أيضًا أساسًا قويًا للتعاون المستقبلي بين البلدين في منطقتي البحر الأسود وغرب البلقان وتوفر في ذات الوقت طمأنة للحلفاء الأوروبيين والشركاء في المنطقة بشأن العزم المشترك لأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزامهم تجاه حماية الأمن الأوروبي.// انتهى //19:36ت م0262