القاهرة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري السلوفيني (يوم في ميناء كوبر)، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار.وأكد شكري في كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا للاستثمار في السوقين المصري والسلوفيني، وأن هناك مجالات واعدة كثيرة للتعاون في مختلف المجالات مثل النقل البحري والزراعة والسياحة والتعليم.وأضاف أن كلا الجانبين مهتمان بتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى بحث مجالات جديدة للتعاون، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 42% العام الماضي.ودعا وزير الخارجية المصري مجتمع الأعمال السلوفيني إلى زيادة الاستثمارات في مصر، مطالبًا في الوقت ذاته مجتمع الأعمال المصري بتوسيع التواجد في سلوفينيا في ضوء ما توفره من إمكانات وفرص.من جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا في كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال، أن المنتدى يقدم الدعم الأكبر للتعاون بين الموانئ المصرية وميناء كوبر الذي يلعب دورًا ليس فقط في التعاون مع مصر ولكن مع أوروبا ودول العالم، مُعربا عن رضاه بشأن العلاقات بين مصر وسلوفينيا الممتازة على جميع المستويات، مشددًا على أهمية الاتصال بين الشعوب والتي تعطي دفعة للعلاقات الثنائية.// انتهى //19:36ت م0263