الخرطوم 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسومًا جمهوريًا بتعيين وزراء، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومى الدكتور محمد طاهر ايلا، حيث عُيّن كل من الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء، والبروفيسور بركات موسى الحواتى وزير ديوان الحكم الاتحادى، وبشارة جمعة ارور وزير الداخلية، والدكتور الدرديرى محمد احمد وزير الخارجية، والدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل، ومجدى حسن يسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والخير النور المبارك وزير التربية والتعليم، وبحر إدريس أبو قردة وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، وحسن إسماعيل سيد أحمد وزير الإعلام والاتصالات، ورضوان محمد أحمد مرجان وزير الزراعة والغابات، وحامد ممتاز وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق آدم بشير وزير النفط والغاز، والدكتور عثمان التوم حمد وزير الري والموارد المائية والكهرباء، والدكتور محمد أبو فاطمة وزير المعادن، وحاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية، وإبراهيم يوسف محمد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، والدكتور سهير أحمد صلاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسمؤال خلف الله وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتور سعاد الكارب وزير الضمان والتنمية الاجتماعية، والدكتور الصادق محجوب الطيب وزير الصحة.// انتهى //19:36ت م0264