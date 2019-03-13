الخرطوم 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسارتفع معدل التضخم في السودان لشهر فبراير الماضي إلى 44.29% بنسبة ارتفاع 1.93 % عن شهر يناير، وانخفاض بلغ 18% مقارنة بفبراير من العام 2018م.وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في نشرته الشهرية التي صدرت اليوم: إن التضخم سجل في المناطق الحضرية في شهر فبراير معدلا بلغ 41.63% مرتفعًا عن شهر يناير ومنخفضًا عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدله في المناطق الريفية 46.19% بنسبة ارتفاع 3.52% من شهر يناير وبانخفاض 22.49% من فبراير في العام الماضى .وعزا الجهاز الارتفاع لعدة أسباب منها ارتفاع سلع من مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وهي اللحوم والخبز والحبوب واللبن والجبن، بينما شهدت مجموعتي الخضروات والزيوت انخفاضًا.// انتهى //19:36ت م0265