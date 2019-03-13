رام الله 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة الدكتور محمد اشتية: إنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة مع المجلس الثوري لحركته أمس، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية للحركة ستناقش اليوم تشكيل الحكومة.وأوضح اشتية في تصريح إذاعي له اليوم أن المشاورات ستشمل الجميع، والحكومة لكل الفلسطينين، وستشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والفصائل وحركة فتح وكل من له علاقة بالكل الوطني، والأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة.// انتهى //19:36ت م0266