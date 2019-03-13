بيروت 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأكد الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا شدد على أنه من المهم بالنسبة للحكومة اللبنانية أن تعزز قدراتها البحرية ولم يتطرق إلى خفض أنشطتها العملياتية ومساعدتنا للقوات المسلحة اللبنانية.ولفت تيننتي في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم إلى أن الأولوية بالنسبة لليونيفيل تتمثل في تقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية على اليابسة وفي البحر، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي لتقديم كل الدعم اللازم والإمكانات للقوات المسلحة اللبنانية.// انتهى //19:39ت م0267