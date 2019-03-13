الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسيقوم أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق غداً بزيارة ميدانية إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك للاطلاع على دور هيئة المدن في النهضة الاقتصادية والحضارية للمملكة والوقوف على أنشطة الهيئة ومنجزاتها والنجاحات التي وفرتها للشركات الاستثمارية، وخططها لتعزيز جذب الاستثمارات.وستتضمن الزيارة المصانع العاملة بداخل المدينة الاقتصادية، والأحياء السكنية بالإضافة إلى مقر شركة تطوير الموانئ وزيارة لميناء الملك عبدالله.كما سيجتمع وفد لجنة الحج والإسكان والخدمات بمسؤولي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة والريادة.وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون والتكامل بين مجلس الشورى والجهات الحكومية، واستمرارية العمل المشترك فيما يخدم المصلحة العامة.ويضم الوفد نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري، والمهندس أحمد بن محمد الأسود، والدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور زكي عبدالرحيم محمود، والدكتور عبدالعزيز بن سعود المتحمي، ومعالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، والمهندس محمد بن مدني العلي، والمهندس مفرح بن محمد الزهراني، والمهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.19:49ت م0274