الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستتهيأ المنطقة الشرقية غداً، لانطلاقة "موسم الشرقية" الذي يعد أكبر تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية تشهدها المنطقة، كأول مواسم السعودية الـ11 التي تأتي ضمــن برنامج جودة الحيــاة 2020.ويهدف الموسم إلى تطويــر قطــاع الســياحة والترفيــه فــي المملكــة، لدفــع مســيرة الاقتصــاد الوطنــي، وتنويــع مصــادر الدخــل، وخلــق المزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة لأبنـاء الوطـن وبناته.ويشارك في تنظيم هذا الحدث المهم الذي يترقبه وينتظره الجميع، العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مقدمتها الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية)، والهيئة العامة للثقافة، وشركة أرامكو السعودية ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة الأحساء إلى جانب غرفة الشرقية، وغرفة الأحساء.ويتضمن "موسم الشرقية" في طياته أكثر من 100 فعالية ترفيهية، وثقافية، وتجارب علمية، ومشاركات عالمية في مجال الفن والرياضة، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية، تتميّز بالتنوع والتشويق والثراء المعرفي والفني، وتستمر هذه الفعاليات حتى 30 مارس الجاري، وتغطي مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية في كل من (الدمام، والظهران، والخبر، والأحساء، والجبيل الصناعية، والقطيف، والنعيرية، والخفجي، وحفر الباطن)، بمشاركة نحو 4500 متطوع ومتطوعة، دُرّبوا بدورات متخصصة في ست مراكز لتنظيم الفعاليات، لإكسابهم مهارات إدارة الفعالية، والرد على استفسارات الجمهور، وفنون التعامل مع المواقف والأزمات والكوارث، وبرتوكولات التعامل مع الجمهور وإدارة الحشود، بالإضافة إلى تأهيلهم للقيام بعمل الإسعافات الأولية.ويستمتع أهالي المنطقة الشرقية وزوارها يوم الخميس بمشاهدة عروض "سيرك إلواز"، أحـد أهـم عـروض السـيرك العالميـة وأعرقها التي تقدم الأكروبات المثيرة والرقص والاستعراضات البهلوانية بما يتناسب مع جميع الفئات والأعمار، وذلك في متنزه لايف بارك، وكذلك مشـــاهدة الألعـــاب الناريـــة وهـــي تضـــيء سماء المنطقة بألوانهـا الزاهيـة وأشـكالها الرائعـة، كما تتضمن الفعاليات عرض السيارات المعدلة في الواجهة البحرية، ويكتشف أهالي الخبر تقنية "الدرونز" التي ستقام في معارض الظهران الدولية لاكتشاف هذه الظاهــرة التقنيــة الجديــدة واســتخداماتها والإمكانـات الضخمـة المسـتقبلية التـي يمكـن لـ"الدرونـز" القيـام بهـا فـي مجتمعنــا، وتقام في كورنيش الخبر "جادة الترفيه" التي تجمع العديد من الفعاليات والكرنفـالات الفنيـة، والأركان التفاعليـة والشـعبية.وستضم "القرية الثقافية" في كورنيش الخبر 13 جناحًا خـاصًا، يمثـل كل جناح أحـد مناطق المملكـة، وتقدم القريـة عـروضًا مختلفة للأزياء الشـعبية والملبوسـات التي اشـتهرت بهـا كل منطقة، بالإضافـة إلى فعاليـات ممتعة للأطفـال والعوائل، كما تقام أيضاً "عروض ثلاثية الأبعاد" بالقرب من برج المياه، وتمثل بطولة "نزال الأبطال" انطلاقة موسم الشرقية في مدينة الأحساء والتي تتبعها العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية المتميّزة.ويواكب حضور معرض "ليوناردو دافينشي" و"فان جوخ" انطلاقة "موسم الشرقية" بمعارض تقام لأول مرة في المملكة، ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، ويتزامن ذلك مع إطلاق "منتدى إثراء" الذي يقدم جرعة كاملة من الإلهام من خلال متحدثين شباب يعرضون تجاربهم وقصصهم الشخصية الملهمة التي تثري العقول وتعزز مبادئ الإبداع والمثابرة والنجاح بين الشباب في المملكة، وعرض "الطاقة المرئي"، ومجموعة من البرامج والفعاليات الشيقة.وفي الجبيل يشارك الزوار متعة المشاهدة لعروض "ثلاثية الأبعاد" على مبنى (سابك)، وعرض المياه التفاعلي في شاطئ الفناتير، ومعرض الفنون في المركز الثقافي.كما يعيش أهالي النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، "تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط" والتي تتيح للزوار خوض تجربة تفاعلية تعتمد على أحدث التقنيات التي تستعرض عمليات التنقيب وإنتاج النفط، ومعرض "إثراء لاب" الذي يقدم معارض تفاعلية متنقلة ذات طبيعة تعليمية وابتكارية رائعة تعتمد على الإبداع في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات والتقنية الحديثة، وتناسب جميع الأعمار والفئات، بالإضافة إلى انطلاقة مهرجان "كلنا الخفجي" المتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية الموجهة للأسرة والطفل، ويستهدف جميع الجاليات بإتاحة الفرصة لهم في تقديم عروض تمثل تراث وثقافة بلدانهم.// انتهى //19:50ت م0276