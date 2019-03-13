بريدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسعقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة لقاءً مع مدير سجون منطقة القصيم العميد خالد بن منصور الجربوع, لبحث سبل التعاون ومد الجسور بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويعزز تكامل الأدوار بين الجهازين ويدعم مقومات العمل الميداني والتوعوي, وذلك في مقر فرع الرئاسة بالمنطقة.وتجول العميد الجربوع يرافقه مدير سجن مدينة بريدة المقدم مساعد بن عبيد الرعوجي في وحدات وأقسام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اطلعوا خلالها على أحدث الأجهزة والتقنيات والطرق المستخدمة في مجال عملها.// انتهى //19:51ت م0277