الأفلاج 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسوقعت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم 4 اتفاقيات مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فقرات المبادرة المجتمعية التي أطلقتها كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج اليوم وكانت بعنوان: "دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء "رؤية 2030"، وتضمنت فقران المبادرة: توقيع أربع اتفاقيات مجتمعية مع أربع جهات حكومية وأهلية بالمحافظة، حيث قام الدكتور الحامد بافتتاح المعرض المصاحب لتلك المبادرة، بمشاركة أكثر من 17 جهة حكومية وأهلية بالمحافظة .وشملت فقرات مبادرة "دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء رؤية 3020"، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين، ورش عمل في تحديات تدريس الرياضيات واللغة الإنجليزية في التعليم العام لمنسوبي التعليم في المحافظة، كما تتضمن المبادرة زيارات تعريفية بالجامعة وأقسامها للمجتمع، وطلاب الصف الثالث ثانوي في المحافظة.// انتهى //20:09ت م0279