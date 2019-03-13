حفر الباطن 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنظمت غرفة حفر الباطن اليوم، ورشة عمل بعنوان "أهداف تأسيس جمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية" قدمها المهندس عبدالله الغامدي والمهندس فيصل المنصوري، بحضور عدد من رجال الأعمال وملاك الماشية والمهتمين بالثروة الحيوانية، وذلك على مسرح الغرفة.ويأتي انعقاد الورشة عقب إعلان صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، عن مبادرة جمعية الثروة الحيوانية بالتعاون مع الغرفة التجارية وفرع وزارة الزراعة الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد في هذا القطاع.وأوضح المهندس الغامدي أن إنشاء الجمعية سيسهم في استقرار الأسواق وزيادة الإنتاجية وجعل قطاع الماشية محل استقطاب للأيدي العاملة من أهل المنطقة قاطبة، وسيفتح آفاق جديدة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لينعكس على رفعة المنطقة اقتصادياً، والحصول على أعلى إنتاجية عبر النظام المكثف للتربية، وجعل قطاع تربية المواشي ذا عمل منظومي، وتنشيط الصناعات التحويلية الرديفة ، وتوفير فرص العمل المناسبة للسعوديين المؤهلين ، كما يتم من خلالها تنشيط القطاعات الصغيرة والمتوسطة.وبين أن الجمعية تهدف للوصول إلى التكامل في الخدمات المقدمة لمربي المواشي من خلال تذليل السبل والمعوقات، والاستفادة القصوى من الماشية.فيما أشار المهندس المنصوري إلى أن الجمعية التعاونية المراد تأسيسها في تربية المواشي تسهم من خلال الأسلوب الحديث والاستخدام الأفضل لأساليب التربية الحديثة إلى تحقيق فوائد إستراتيجية للقطيع، كما تسعى لاستخدام أفضل التراكيب العلفية التي تتناسب مع المرحلة العمرية والإنتاجية للقطيع واستخدام أفضل الحلول البيطرية التي تضمن صحة القطيع وزيادة التناسل والاستفادة القصوى من المخلفات.من جهته أفاد المهندس المنصوري أن الجمعية تسعى لإدخال الجانب الصناعي والتجاري في نشاطات الجمعية لزيادة الإيرادات من اندماج مع نشاطات تجارية عاملة وفاعلة تجارياً ، على أن يتم تأسيس جمعية تكاملية ذات خطة عمل واضحه وإستراتيجية تخدم المجتمع بشكل عام والمساهم بشكل خاص، وتنفذ مشاريع عصرية تنمي الثروة الحيوانية بأسلوب حديث يعمل على الإنتاجية القصوى باستخدام أفضل الأساليب في العملية الإنتاجية بطرق مرنه وفق نظام إنتاجي ونظام صحة بيطرية ليكون المنتج بأعلى المواصفات التي يرغب بها المستهلك.// انتهى //20:09ت م0280