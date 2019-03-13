طريف 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طريف جلسته السابعة والأربعين, بحضور رئيس وأعضاء المجلس.وناقش المجلس الموضوعات المطروحة, كما اطلع على الطلبات المقدمة من المواطنين ومناقشتها والرفع بها للجهات المختصة للنظر فيها.وقرر المجلس دراسة التصاميم والمناظر الجمالية الموجودة حالياً بالمحافظة ومعالجتها, وعمل منظر جمالي يمثل هوية محافظة طريف قديماً, والتنسيق مع البلدية بفتح المجال للمواطنين بفئاتهم كافة للمشاركة في تصميم مناظر جمالية للجزر والميادين في المحافظة، إضافة إلى موافقة المجلس على إكمال سور مهرجان الصقور.وأكد المجلس البلدي ضرورة إزالة الأنقاض ومناظر التشوه البصري الموجودة على طريق مدخل المحافظة "طريف-القريات" وتشجير الجزيرة الوسطية.// انتهى //20:10ت م0281