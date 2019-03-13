الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة الجمعة المقبلة، فعالية رياضة المشي بشعار "امش 30"، وذلك بمنتزه رغدان.وتأتي الفعالية تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي، التي ستُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي، أن الفعالية التي ستنطلق الساعة الرابعة والربع عصرًا، تستهدف جميع فئات المجتمع، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، حيث تم تحديد مسار داخل الغابة لمسافة 3 كيلو.// انتهى //20:38ت م0282