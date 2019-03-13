الرباط 06 رجب 1440 هـ موافق 13 مارس 2019 م واسأجرى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي اليوم، بالرباط مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي يزور المغرب للمشاركة في الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تحتضنه الرباط.وثمن الجانبان مستوى التنسيق بين المجلسين في مختلف المحافل الدولية، كما أعربا عن الحرص المشترك على مواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، عبر الحوار والتضامن بين الدول الإسلامية.// انتهى //20:55ت م0283