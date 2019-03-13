أبوظبي 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف.واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسار وجوانب علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان والإمكانات والفرص الواعدة لتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين, كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها.// انتهى //21:15ت م0288